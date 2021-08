Ferragosto, è allarme carburanti: aumento benzina del 18,6% rispetto al 2020

In vista dell'esodo ormai prossimo di Ferragosto, è attesa l'ennesima stangata sul carburante. +18,6% sulla benzina rispetto al 2020.

Ormai è diventato una certezza che si ripete ogni anno. Parliamo dell’aumento del carburante che, in attesa dell’imminente weekend di ferragosto subirà una vera e propria impennata. Solo per ciò che riguarda la benzina, il rincaro registrato è stato del 18.6%, mentre non va meglio per il gasolio che si mantiene tuttavia su dati leggermente inferiori grazie ad un aumento del 17,6%.

A dare l’allarme sono il Codacons e l’Unione Nazionale dei consumatori che – riporta la testata “L’ Arena” – hanno fatto un bilancio di cosa comporterà esattamente questo aumento. Nello stesso periodo del 2020, il costo della benzina si aggirava intorno al prezzo di 1,398 euro, mentre per il gasolio si parlava di 1,284 al litro. Non certamente quindi una buona notizia per tutti coloro che viaggeranno verso le località turistiche.

Ferragosto allarme carburante, l’allerta dell’Unione Nazionale Consumatori

Quanto dovranno pagare di più gli italiani in queste giornate calde che precedono Ferragosto sulle strade? Ne ha parlato l’Unione Nazionale Consumatori (Unc) che in modo molto dettgliato ha spiegato quali saranno i rincari previste.

“Dalla rilevazione del 10 agosto 2020, quando la benzina era pari a 1,398 euro al litro e il gasolio a 1,284 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 12 euro e 99 cent in più per la benzina e 11 euro e 28 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 18,6% e del 17,6%”.

Ferragosto allarme carburante, Rienzi: “Rincari alla pompa si traducono in maggiore spesa per la famiglia”

A tale proposito è intervenuto anche il Presidente del Codacons Carlo Rienzi che – riporta “Il tempo” – ha dichiarato: ” Gli aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per le tasche dei consumatori. I rincari alla pompa si traducono in una maggiore spesa, solo per i rifornimenti di carburante, pari a +312 euro annui a famiglia”.

Ferragosto allarme carburante, “Su nuovi rialzi pesano speculazioni sulle vacanze estive degli italiani”

Tra le associazioni di categoria che hanno lanciato l’allarme troviamo anche l’Assoutenti che non ha esitato a parlare di speculazioni in un periodo in cui, a causa dell’esodo c’è richiesta: “Sui nuovi rialzi dei carburanti pesano le speculazioni sulle vacanze estive degli italiani, con i listini che alla pompa tornano a salire in concomitanza con l’esodo estivo e le partenze in auto delle famiglie”.