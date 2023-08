Ferragosto: musei aperti in Lombardia e a Milano eventi, cinema e spettacoli

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Ferragosto di arte, eventi e cultura in Lombardia: "Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione, 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla direzione generale Cultura sulle aperture a Ferragosto -spiega l'assessore alla Cultura della R...

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Ferragosto di arte, eventi e cultura in Lombardia: "Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione, 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla direzione generale Cultura sulle aperture a Ferragosto -spiega l'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso- ed è emerso che 44 strutture saranno accessibili lunedì 14 agosto, 56 saranno visitabili martedì 15 agosto e 38 saranno aperte in entrambe le giornate. Sarà un'ulteriore grande opportunità per far conoscere le bellezze dei nostri musei". Del resto, "migliaia di persone decidono di visitare la nostra regione anche per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale, a cui si affianca la capacità del territorio di offrire servizi di qualità. E in Lombardia la cultura non va in vacanza".

A Milano saranno aperti tutti i musei civici, con l’orario consueto, i musei con ingresso a pagamento saranno gratuiti a partire dalle ore 14 e fino a chiusura (come tutti i primi e terzi martedì del mese), mentre resta interdetto l'accesso al museo di Storia Naturale e all’Acquario fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza dei parchi che li ospitano (rispettivamente Porta Venezia e Sempione). Porte aperte anche a Palazzo Reale, con cinque mostre ad ingresso libero e gratuito, dedicate ad altrettanti protagonisti dell’arte dei nostri tempi: Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliani e Xhixha; la mostra di Leandro Erlich, anch’essa aperta al pubblico, conserverà l’orario 10/19.30. Orario pomeridiano (ore 12/19.30) anche per il Pac-Padiglione d’Arte Contemporanea. Alla Fabbrica del Vapore restano aperte, con il consueto orario, tutte le mostre allestite: 'Salgado. Amazonia', in Cattedrale e 'Cina. La nuova frontiera dell’arte', nello Spazio Cisterne.

Per la sera, alle ore 19.30, è prevista una visita guidata lungo le Merlate del Castello Sforzesco; sul palco del Castello Sforzesco la musica di 'Rock Circus', una 'storia del rock' attraverso cover e inediti live di Paride Orfei con la partecipazione di artisti e acrobati circensi e band rock live. La musica classica abiterà invece la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli con la Kirkensonaten di Mozart. E infine cinema nelle arene estive di Arianteo, dalla prima visione di 'Last film show' di P. Nalin (Fabbrica del Vapore) al campione di incassi 'Barbie' (Piazza dei Mercanti), da 'I peggiori giorni' (CityLife) all’ultima pellicola di Indiana Jones (Incoronata). Proiezione ferragostana anche all’Arena Milano est (TeatroCinema Martinitt), in zona Lambrate, con 'Il grande giorno' di Massimo Venier.