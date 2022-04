Ferrandino (Pd): "Intesa Mipaaf-Philip Morris Italia rende filiera tabacco made in Italy più competitiva"

Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "E' un accordo che rafforza la volontà di Philip Morris di essere attore protagonista nella filiera produttiva del nostro paese. E' un passaggio cruciale per rendere la filiera produttiva del tabacco made in Italy sempre più competitiva, proponendo un modello di gestione integrato che sarà fortemente orientato all'innovazione, in particolare dei prodotti senza combustione".

Così Giuseppe Ferrandino, eurodeputato PD e membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, commenta con Adnkronos/Labitalia il rinnovo dell'intesa tra il Mipaaf e Philip Morris Italia.

"Tra l'altro – spiega – si rafforza la partnership con Coldiretti nel percorso per la filiera integrata, che ad oggi rappresenta la chiave per espandere le produzioni italiane, ad oggi conosciute ed apprezzate nel mondo per la loro altissima qualità".