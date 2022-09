Ferrarelle con Sanidrink per l’industrializzazione del peptide

Riardo, 27 set. (Adnkronos) – “Ferrarelle entra con una partecipazione di minoranza in Sanidrink con il compito di finanziare anche lo sviluppo della possibile applicazione industriale del peptide”. Così Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle Società Benefit, dallo stabilimento di Riardo, in occasione della presentazione della nuova partnership tra la storica azienda italiana attiva nel mercato delle acque minerali e l’acceleratore napoletano Materias.

“Sarà una collaborazione – ha aggiunto Pontecorvo – in cui il team di Materias si occuperà della ricerca scientifica mentre Ferrarelle si occuperà dello sviluppo della industrializzazione della molecola. Per Ferrarelle è una partecipazione significativa e importante essendo una società benefit che dà molto spazio a tutta una serie di attività di ricerca scientifica soprattutto legate alla valorizzazione del proprio acquifero”.

“Per noi – ha concluso il presidente – questa è stata un’occasione per ampliare il campo legato alla ricerca con un’iniziativa seria in un contesto in cui ci sono anche molte azioni, operazioni o progetti che sanno più di greenwashing che di vero interesse scientifico”.