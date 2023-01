Ferrari addosso a 4 auto a Firenze: lo schianto di Capodanno

Un Ferrari addosso a 4 auto a Firenze per dire addio al 2022 e cominciare il 2023 “col botto vero”: lo schianto di Capodanno sta tenendo banco sui social per una notte quasi tranquilla nel capoluogo toscano tranne che per quella supercar “impazzita”.

Ma cosa è successo? Che da quanto si apprende a Firenze migliaia di persone hanno riempito le piazze ma senza fare particolari danni, tranne per il proprietario di una Ferrari scura, protagonista di un episodio in particolare sta suscitando la reazione del web.

Ferrari addosso a 4 auto a Firenze

L’uomo, un noto imprenditore, era a bordo della sua Ferrari ed ha danneggiato 4 auto, oltre la sua. Come? Nel più classico dei modi: con un clamoroso “filotto” per cui ci è andato a sbattere contro, poi si è dato alla fuga a piedi.

Il proprietario della Ferrari nel mezzo dei festeggiamenti di Capodanno e per cause in corso di accertamento è uscito di strada in via Paisiello.

Il botto il via Paisiello e la “fuga” a piedi

A quel punto il suo bolide di Maranello si è scontrato con quattro auto in sosta provocando loro gravi danni. I media spiegano che però l’automobilista, invece di lasciare le proprie generalità se ne è andato abbandonando lì la Ferrari mezza sfasciata.

La polizia municipale lo ha rintracciato e lo ha multato per eccesso di velocità e rifiuto di dare i propri dati. Tra l’altro le sanzioni hanno resettato i punti patente dell’imprenditore, che se l’è vista ritirare.