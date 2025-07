Ferrari Amalfi, la nuova coupé V8 da 640 CV

Milano, 2 lug. (askanews) – Ferrari presenta l’Amalfi, la nuova berlinetta V8 con motore centrale-anteriore che sostituisce la Roma. Pensata per attirare nuovi clienti, la Ferrari Amalfi è una sintesi di sportività ed eleganza: è capace di prestazioni da vera Ferrari e al tempo stesso è versatile e comoda per un utilizzo quotidiano.

Il design dell’Amalfi è pulito, minimale e affilato con due sottili fenditure anteriori e posteriori che inglobano i fari.

Eleganti e rifiniti gli interni, con abbondante uso di carbonio e di alluminio anodizzato per il tunnel centrale. Tre gli schermi digitali: per pilota, passeggero e centrale sospeso da 10,25 pollici. Sul volante tornano i tasti fisici così come per l’accensione.

Il cuore della Ferrari Amalfi è il V8 biturbo con centralina, aspirazione e scarichi rivisti, capace di sprigionare 640 CV per uno 0-100 in 3,3 secondi e uno 0-200 in 9, mentre la velocità massima è di 320 km/h. Fra le novità aerodinamiche il fondo, l’estrattore e l’ala posteriore attiva con inclinazione fino a 135 gradi (immagini 3D Animations aero). Al debutto il sistema brake by wire senza cavo per migliorare l’efficienza della frenata. La Ferrari Amalfi presentata nelle tonalità Verde Costiera e Bianco Artico è già ordinabile al prezzo di 240mila euro con le prime consegne nel primo trimestre 2026.