Ferrari Formaggi: cresce il comparto grattugiati, siamo ottimisti

Milano, 8 giu. (askanews) – “Siamo oltremodo ottimisti perché all’interno di questo segmento noi operiamo nei formaggi duri e grattugiati che davvero sono e stanno vivendo un momento di crescita molto importante”. Così Massimo Estrinelli, managing director di Ferrari Giovanni Industria Casearia, traccia ad askanews uno scenario sull’andamento del settore caserario

“Vi cito due numeri molto interessanti – aggiunge il manager -: nel 2022, rispetto al periodo pre-Covid, il segmento dei formaggi a volume ha fatto un più 4%, quello dei grattugiati dei duri più 11%. L’altra cosa molto importante è che in questo contesto inflativo dei primi mesi del 2023, in un comparto che comunque sta un po’ ritracciando, quindi il volume dei formaggi è in decrescita, quello dei grattugiati e duri sta crescendo del circa 2,5-3%. Quindi davvero ragionevole, ottimismo, anche legato al fatto che c’è un settore, un ampio sfogo d’apporto di stato di sviluppo che deriva dall’export, che continua ad essere un canale molto importante”.