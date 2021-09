Ferrari Guinness World Record, Fabio Barone sfida Google Maps

Roma, 5 set. (askanews) – Un’impresa non da poco quella del Ferrari Guinness World Record 2021: il pilota Fabio Barone sfida Google Maps con l’obiettivo di percorrere nel minor tempo possibile la distanza di oltre 4.400 Km fra Roma e Capo Nord. Barone, che ha già al suo attivo tre record mondiali di velocità su Ferrari e che conta su un team di oltre trenta professionisti, è partito dai Fori Imperiali per un viaggio spettacolare a bordo di una Rossa di Maranello F8 Tributo; l’avventura è trasmessa sui social, in diretta dalla Rossa.

Barone ha racconta che l’idea è nata ispirandosi a un’impresa raccontata su una rivista storica della Fiat del 1953, in cui quattro giovani audaci a bordo di una Balilla partirono da Roma e giunsero fino a Capo Nord, tornando nella Capitale dopo 45 giorni di viaggio. Da qui lo spunto di bissare l’iniziativa, declinandola con protagonisti del Terzo Millennio: riuscire a percorrere la distanza che la vettura virtuale di Google Maps afferma di coprire in 49 ore in un lasso di tempo inferiore mantenendo, i regolari limiti di velocità in ogni nazione.

Si punta “a guadagnare tempo lungo le famose autostrade tedesche, dove esistono solo velocità consigliate ma non limiti definiti” ha spiegato il pilota.