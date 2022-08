Ferrari, Mattia Binotto si difende dalle polemiche: “Le strategie sono giuste”

Il Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, è finito al centro delle critiche dopo gli ultimi risultati deludenti della squadra

Dopo le prime gare della stagione di Formula 1, con Charles Leclerc e Carlos Sainz spesso davanti a tutti sin dalle prove del venerdì, si pensava che la Ferrari potesse tornare finalmente a vincere il Mondiale. Da qualche tempo, però, la Red Bull e Max Verstappen hanno ribaltato la situazione e i pronostici, approfittando anche di qualche errore di troppo della scudera di Maranello.

Gli errori della Ferrari e un Mondiale che sembra ormai lontano

Perché la Ferrari non vince più? Non è più la macchina più forte? Le prime gare del Mondiale 2022 di Formula 1 sembravano dire il contrario, ma il trend è ormai da tempo cambiato. Charles Leclerc sembrava pronto a sfatare la maledizione del titolo mondiale in rosso (risultato che non arriva dal lontano 2007), ma ormai Verstappen sembra troppo lontano in classifica.

Il monegasco ha commesso qualche errore, ma le responsabilità maggiori non sono certo imputabili a lui.

Mattia Binotto in discussione? La risposta del Team Principal della Ferrari

Gli sbagli degli strateghi del muretto Ferrari, soprattutto negli ultimi appuntamenti, sono stati tanti e di diversa natura. In una situazione del genere è normale che il primo a finire sul banco degli imputati sia il Team Principal. Mattia Binotto, però, respinge ogni tipo di critica e parla di sfortuna: “Credo di avere una grande squadra che si occupa della strategia e non credo sia un nostro punto debole.

Non sono convinto che quello che abbiamo fatto fosse sbagliato, abbiamo preso quelle che erano le decisioni giuste nel momento in cui sono state prese, e a volte si sono rivelate sfortunate, non sbagliate.”