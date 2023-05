Ferrari: "Rivendicare posizione di primato dell’Italia in Ue''

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “È previsto un passaggio molto significativo dal “riciclo” al “riuso”. In un Paese come il nostro, dove la filiera si è costruita in maniera virtuosa attorno riciclo, l’impatto di questa virata dell’Ue verso il rius...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “È previsto un passaggio molto significativo dal “riciclo” al “riuso”. In un Paese come il nostro, dove la filiera si è costruita in maniera virtuosa attorno riciclo, l’impatto di questa virata dell’Ue verso il riuso è negativo. Chiediamo che si rivendichi la posizione di primato che l’Italia ha su questi temi". Così Sara Ferrari, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, in occasione della presentazione della banca dati e dei risultati di gestione dell’accordo Anci-Coripet.

"Visto che non capita spesso di andare oltre i risultati che ci sono richiesti dall’Ue, dobbiamo farci sentire prima di adottare modalità che attengono a culture diverse dalla nostra e che, in generale, non portano ancora ai risultati del modello del riciclo che ci vedeva leader. In Europa si percepisce chiaramente, da parte di noi italiani, la volontà di fungere da traino anche per gli altri Paesi. Il nostro approccio può essere tutto fuorché nazionalista. Va affermato invece che riciclo e riuso sono complementari e non alternativi l’uno all’altro”, aggiunge.