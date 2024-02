Ferrari svela la SF-24, monoposto interamente riprogettata

Fiorano, 13 feb. (askanews) - Con un breve video diffuso sul proprio canale YouTube e numero ristretto di ospiti a Fiorano, Ferrari ha svelato la SF-24 la 70esima monoposto del Cavallino costruita per il Campionato 2024 che sarà il più impegnativo di sempre per numero di gare: 24, la prima il 2 ma...

Fiorano, 13 feb. (askanews) – Con un breve video diffuso sul proprio canale YouTube e numero ristretto di ospiti a Fiorano, Ferrari ha svelato la SF-24 la 70esima monoposto del Cavallino costruita per il Campionato 2024 che sarà il più impegnativo di sempre per numero di gare: 24, la prima il 2 marzo in Bahrein.

La SF-24 rappresenta un punto di rottura con le monoposto che l’hanno preceduta. I progettisti diretti da Enrico Cardile hanno lavorato per dare ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz una monoposto facile da guidare e sincera nelle reazioni.

“Dobbiamo costruire il 2024 partendo dalla fine del campionato 2023 dove abbiamo ottenuto dei risultati eccellenti. Dobbiamo capitalizzare sulle debolezze del 2023 ed essere molto e sfruttare tutte le opportunità per raccogliere punti. Ci concentremo su questo”, ha detto il team principal, Fred Vasseur.

Quanto alla livrea torna il bianco abbinato al giallo, da sempre il secondo colore della Ferrari, che ricorda il legame con Modena ed è un elemento trasversale alle due principali attività sportive della Casa di Maranello, la Formula 1 e il Mondiale endurance. Il rosso o Racing Red sarà opaco, mentre diminuisce il nero. Fra oggi e domani la SF-24 completerà a Fiorano i suoi primi chilometri, lo shakedown della vettura che permetterà ai piloti, dopo averla provata al simulatore nelle ultime settimane, di farsi una prima idea di come la monoposto si comporti in pista.