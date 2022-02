Ferrari svela nuova monoposto F1-75. Binotto: Emozione e orgoglio

Milano, 17 feb. (askanews) – Si chiama F1-75 in omaggio ai 75 anni della scuderia di Maranello, la nuova Ferrari di F1 con cui correranno il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La monoposto, svelata in streaming, è di un colore rosso scuro con ala anteriore, posteriore e halo di colore nero, e il logo dei 75 anni in evidenza nella parte superiore del cofano motore. Il team principal, Mattia Binotto: “Non vi nascondo che sono personalmente emozionato.

Questa vettura è l’espressone dell’impegno, di dedizione e di passione di ognuno di noi. E’ la sintesi di un lavoro di squadra, di un gruppo di persone che ha investito ogni risorsa con coraggio, creatività e spirito di collaborazione. Questo è un buon gruppo che si è rafforzato, ha investito competenze in questo progetto e io ne sono orgoglioso”, ha detto il team principal Mattia Binotto.

Molte le novità introdotte sulla F1-75 per adeguarsi al nuovo regolamento, come le gomme da 18 pollici, e appendici aerodinamiche semplificate per aumentare la possibilità di sorpassi e quindi lo spettacolo.

Il muso è molto affusolato, a becco, e si raccorda con l’ala anteriore senza montanti, mentre le ruote sono caratterizzate da due grandi flap. Il cofano motore e le pance presentano linee pulite con due grosse aperture a taglio per incanalare l’aria che viene poi diretta verso la parte posteriore con una serie di feritoie. Emozionati i piloti che hanno definito la monoposto “impressionante, estrema e innovativa”.

All’evento in streaming ha partecipato anche il presidente di Ferrari, John Elkann che ha concluso il suo messaggio rivolgendosi ai tifosi: “La vostra passione e dedizione da sempre alimentano le nostre performance. Quest’anno vogliamo premiare la vostra fedeltà e passione tornando a vincere. Grazie e Forza Ferrari”.