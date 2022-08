Ferrari: Vigna, 'nel 2025 arriva la prima full electric, sarà davvero unica'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Riveleremo la prima Ferrari 100% elettrica nel 2025, sarà una vera Ferrari, sportiva come ogni Ferrari, con la stessa esperienza di guida". Lo ha affermato l'ad del Cavallino, Benedetto Vigna, in conference per illustrare i risultati del secondo trimestre.

"Non vorrei essere troppo specifico – aggiunge – ma offrirà qualcosa di davvero unico". Fra il 2023 e il 2026 la casa di Maranello ha già anticipato il lancio di 15 nuovi modelli tra cui "la tanto attesa nuova supercar: un capolavoro di innovazione, design e performance".