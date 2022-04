Ferrero, allarme salmonella: tutti i prodotti ritirati in Italia

La nota azienda italiana Ferrero ha deciso di ritirare dal mercato alcuni prodotti Kinder realizzati ad Arlon. Lo stabilimento per ora rimane chiuso

I prodotti Kinder realizzati ad Arlon sono stati richiamati dalla nota azienda Ferrero, per un’allarme salmonella. Tutte le attività produttive dello stabilimento situato in Belgio sono temporaneamente sospese per precauzione.

Ferrero, i prodotti richiamati per il rischio di salmonella

Va sottolineato che al momento non c’è alcun collegamento tra i prodotti Kinder venduti nei supermercati italiani e i casi accertati di salmonella, che riguarda appunto solo quelli preparati ad Arlon.

Nonostante qeusto Ferrero ha ritirato dal mercato, anche qui da noi, alcune sue merendine: i Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, i Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi”, i Kinder Sorpresa Maxi 100g “Miraculous” e i Kinder Schoko-Bons. Le uova di Pasqua non sono pertanto interessate da questo richiamo in quanto, come chiarisce l’azienda in una nota, sono tutte realizzate a Cuneo.

La nota dell’azienda

“L’azienda è profondamente rammaricata per quanto è accaduto e intende scusarsi sinceramente con tutti i propri consumatori e partner commerciali e ringraziare le autorità per la sicurezza alimentare per le preziose raccomandazioni ricevute” -ha spiegato ancora Ferrero– “Questo evento tocca il cuore dei principi nei quali crediamo e metteremo in essere ogni azione necessaria al fine di preservare la piena fiducia dei nostri consumatori.”