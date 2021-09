Ferrero, premio dipendenti per gli obiettivi di produzione raggiunti. Un bonus di 2.200 euro da parte della nota multinazionale italiana.

Ferrero, premio dipendenti con bonus da 2.200 euro per aver raggiunto gli obiettivi di produzione. Il quartier generale di Alba e le sigle alimentariste di Cgil, Cisl e Uil stringono un accordo.

La direzione generale della multinazionale italiana ha tenuto un meeting con le organizzazioni sindacali di Fai, Flai e Uila e con il coordinamento sindacale interno, come previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, per analizzare i risultati. In base a quanto evinto, Ferrero e sindacati si sono detti pienamente soddisfatti per quanto ottenuto in termini di garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori, inoltre è stata determinata la cifra a premio dipendenti per l’esercizio 2020-2021.

Premio dipendenti massimo in Ferrero

Secondo le regole, l’importo massimo raggiungibile per l’anno in corso è di 2.320 euro lordi, determinato dal risultato economico per tutta l’azienda (il 30% del premio) e dal risultato gestionale (70%) in merito all’andamento di ogni stabilimento.

A chi andrà il premio dipendenti Ferrero

Sono quindi 2.201,99 euro lordi i soldi che andranno ai dipendenti Ferrero di Alba, mentre ad aree e depositi 2.157,87 euro lordi, a Balvano 2.211,73 euro lordi, a Pozzuolo 2.220,39 euro lordi, a Sant’Angelo 2.325,85 euro lordi e agli staff 2.207,60 euro lordi.

Il premio verrà erogato con le competenze di ottobre 2021, come previsto dal vigente accordo integrativo aziendale.