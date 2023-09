Ferrero lancia i Kinderini, nuovi biscotti frollini per prima colazione

Milano, 29 set. (Adnkronos) - La colazione cambia faccia con i Kinder Kinderini, i biscotti frollini al latte e cacao di Ferrero con piccoli decori cremosi al gusto unico di Kinder. L’evento di presentazione si svolgerà da oggi fino a domenica primo ottobre, in Piazza Gae Aulenti in Por...

Milano, 29 set. (Adnkronos) – La colazione cambia faccia con i Kinder Kinderini, i biscotti frollini al latte e cacao di Ferrero con piccoli decori cremosi al gusto unico di Kinder. L’evento di presentazione si svolgerà da oggi fino a domenica primo ottobre, in Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano, dove potranno essere assaggiati in anteprima. I Kinder Kinderini non sono un semplice biscotto ma un prodotto che si propone di avere un impatto positivo sul mercato della prima colazione, un momento fatto di rituali che si ripetono mattina dopo mattina, che in Italia vale 6,8 miliardi di euro.

All’interno del segmento, in crescita a valore del 12,6%, i biscotti rappresentano la categoria più importante con un 27,6% a valore, seguiti da merendine (22% ) e frutta secca (17% ). Una segmentazione che si riflette anche negli stili di vita degli italiani, che per iniziare la giornata scelgono di consumare principalmente biscotti (95% ), creme spalmabili (88% ) e merendine (86% ). La novità si inserisce proprio nel segmento dei biscotti che ha un valore di 1,78 miliardi di euro (al netto dei biscotti all’uovo) ed è la categoria con la più grande crescita nel breve periodo (+16,3% ).

"E' un prodotto che si presta perfettamente alle caratteristiche del mercato italiano – afferma Alessandro d'Este, ad e presidente di Ferrero commerciale Italia a margine del lancio del prodotto a Milano -. Sappiamo perfettamente che noi facciamo colazione con i biscotti ma non escludiamo che i Kinderini si possano consumare tra i pasti come snack. E' un prodotto pensato per la colazione insieme al latte". Il mercato italiano è quello principale ma non esclusivo. "A partire dal prossimo anno verranno esportati dallo stabilimento di Balvano inizialmente in altri mercati europei" spiega d'Este.

Il Gruppo Ferrero ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di affermazione anche nel segmento dei biscotti, che si affianca quindi ai propri comparti tradizionali, con l’aspirazione di competere sul mercato globale. Oggi Ferrero è il secondo produttore al mondo di biscotti dolci e continua ad investire e ad affermare la propria presenza nel mercato globale. Con il lancio di Kinder Kinderini in Italia, Ferrero manifesta la volontà di accrescere la propria quota di mercato nel segmento dei biscotti, anche in Italia, rafforzando ulteriormente la presenza nel mercato della prima colazione. I nuovi Kinderini hanno quindi l’ambizione di salire sul podio delle referenze più vendute nel mercato dei biscotti in Italia, grazie alle caratteristiche uniche del prodotto: ricetta semplice, percepito positivo di Kinder e capacità del prodotto di trasformare il momento di consumo in un’esperienza coinvolgente e sempre nuova. Una novità che è frutto del Dna dell’azienda, da sempre votata all’innovazione, ma con un occhio attento alla tradizione.

L’unicità di questo nuovo prodotto è rappresentata dalle tante e diverse espressioni raffigurate sul biscotto, una per ogni diversa emozione, che permettono di iniziare la giornata in modo giocoso, immaginando e creando infinite storie con protagonisti i nuovi Kinderini. La novità unisce il gusto semplice di Kinder, amato dai bambini, a una forma iconica, risultato di una innovazione tecnologica che permette di alternare strati di un impasto al latte e al cacao. Ogni frollino si contraddistingue per dettagli ad alta precisione quali occhi, bocca e sorriso che permettono di 'dare vita' alle espressioni dei Kinderini, ispirate alle tante emozioni che si vivono in famiglia: dal 'Kinderino felice' al 'Kinderino stupito'. Un prodotto che 'cambia la faccia' della colazione non può che essere supportato da un lancio a misura di grandi e piccini.

Inoltre, per chi non potrà essere presente all’evento in Piazza Gae Aulenti, sarà possibile scoprire i Kinder Kinderini comodamente da casa propria. Basterà, infatti, collegarsi alla pagina dedicata sul sito www.kinder.it e replicare le espressioni ed emozioni proposte. Una volta terminata la sfida, si riceveranno omaggi digitali che potranno essere condivisi sui social. Tutte le emozioni generate durante le experience live e online saranno raccolte nell’Emozionometro, il counter aggiornato in tempo reale e visibile su un maxi-schermo in piazza Gae Aulenti, grazie al quale sarà possibile scoprire l''effetto Kinderini': vincerà la felicità, lo stupore o il divertimento?