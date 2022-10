Ferrieri (ANGI): il Metaverso opportunità economica e sociale

Torino, 11 ott. (askanews) – Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Innovatori (ANGI), in occasione del Festival del Metaverso alle OGR di Torino, ha ribadito come questo mondo virtuale sia una grande opportunità, sia a livello economico, sia a livello sociale per l’Italia.

“Straordinario successo di pubblico e di contenuti – ha detto – numeri davvero immensi che hanno visto oltre 250mila utenti unici che, tra presenza e collegamento da remoto, hanno assistito al primo Festival del Metaverso in Italia.

L’aver portato le maggiori voci dell’ecosistema innovazione e degli stakeholder istituzionali europei, nazionali e territoriali del Piemonte dimostrano ancor di più il ruolo centrale dell’ANGI come punto di riferimento sul digitale. Siamo davvero orgogliosi del cammino che stiamo portando avanti e grazie allo sviluppo e alla costante crescita della community dei giovani innovatori italiani, vogliamo vivere da protagonisti le sfide per il rilancio economico e sociale dell’Italia, mettendoci a disposizione delle istituzioni per proseguire il cammino valoriale e progettuale che, con perseveranza e dedizione, l’ANGI porta avanti ormai dal 2017.

Il nostro appello è per la prosecuzione delle politiche digitali sia in ottica attuazione PNRR che di sostegno alle future generazioni, unico e vero punto cardine su cui poggiare solide basi per il rilancio del Belpaese.