Ferrovie: ass.Terzi, 'da Regione Lombardia 1 mln per acquisire mezzo bimodale soccorso'

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – Ferrovienord ha aggiudicato la gara per la fornitura di un mezzo speciale bimodale (ferro/gomma) per il servizio di soccorso e antincendio sulle linee merci ferroviarie, la cui gestione sarà affidata gratuitamente a tempo indeterminato ai vigili del fuoco. L'autorizzazione per l'acquisto era stata approvata da Regione Lombardia, con l'obiettivo di garantire più sicurezza lungo la linea ferroviaria e di intervenire più tempestivamente in caso di pericolo. Per l'acquisto del mezzo speciale Regione Lombardia ha messo a disposizione 1 milione euro.

"Il veicolo bimodale – commenta Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche – risponde a un'importante necessità operativa dei vigili del fuoco, riconosciuta e soddisfatta da Regione Lombardia. Sarà utilizzato sulla linea merci Luino-Gallarate, che è collegata al tunnel del Gottardo, in situazioni di soccorso e prevenzione degli incendi. Il veicolo verrà messo a disposizione dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Varese, che si occuperanno anche della sua gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, senza ulteriori costi per Regione Lombardia oltre a quelli previsti per l'acquisto del veicolo"