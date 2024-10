Ferrovie: Cattaneo (Fi), 'no a strumentalizzazioni'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Su quella linea ferroviaria dell’alta velocità vengono spesso effettuate manutenzione tecniche e può esserci un errore umano, con questo non voglio colpevolizzare nessuno. Ma quando su una linea devono passare decine e decine di treni a una velocità di 300 km/h, la linea non può essere riaperta senza aver fatto tutte le verifiche necessarie. È chiaro che certi errori non devono avvenire, ma il ministro Salvini ha spiegato esattamente come sono andate le cose, rendendosi immediatamente disponibile e intervenendo in aula alla Camera". Così Alessandro Cattaneo intervenendo a Metropolis su Repubblica TV sul caos treni di ieri.

"Sull'alta velocità, è vero, si registrano spesso difficoltà – ha concluso – magari per problemi di manutenzione o di traffico che dovrebbe essere alleggerito. Ma l’opposizione non può attaccarsi a una giornata nera".