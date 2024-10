Ferrovie: Fratoianni, 'quando c'era Salvini i treni non partivano nemmeno'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Quando c’era lui… i treni non partivano nemmeno: c’è un ministro che continua a straparlare di ogni cosa, ma il lavoro per cui gli è stato assegnato il dicastero non lo fa, con tutta evidenza. Sono mesi che gli italiani vengono vessat...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Quando c’era lui… i treni non partivano nemmeno: c’è un ministro che continua a straparlare di ogni cosa, ma il lavoro per cui gli è stato assegnato il dicastero non lo fa, con tutta evidenza. Sono mesi che gli italiani vengono vessati da ritardi e guasti insostenibili sulle tratte dell’alta velocità e su quelle regionali. E stamattina siamo arrivati all’assurdo per cui le principali stazioni della Capitale d’Italia sono paralizzate dalle 6:30 con i treni che non arrivano e non partono". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, segretario di Sinstra italiana e deputato di Avs.

"Migliaia di cittadini -ricorda- tenuti in ostaggio Termini e Tiburtina, oppure bloccati sui convogli intorno a Roma e nessuno che spieghi cosa sta accadendo. Una situazione ormai inaccettabile. È davvero ora che Salvini vada a casa per incapacità e la smetta di fare danni".