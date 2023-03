Ferrovie: intesa Rfi-Vigili fuoco Milano su gestione emergenze in passante ferroviario

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – E' stato stipulato ieri, nella sede del comando dei vigili del fuoco di Milano, in presenza del comandante Nicola Micele e del responsabile dell’unità territoriale di Milano nodo di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Stefano Erba, l'accordo tecnico tra i due enti per il comodato d’uso dell’autopompa bimodale e l'utilizzo di questa sulla rete ferroviaria di Rfi in presenza di gallerie. Con questo atto, si legge in una nota, si avvia un’importante collaborazione finalizzata alla gestione delle emergenze nella galleria del 'passante ferroviario' che attraversa la città di Milano.

Grazie a questa sinergia tra il comando dei vigili del fuoco di Milano e Rfi, la qualità del soccorso all'interno dei tunnel ferroviari vuole raggiungere standard di efficienza ancora più elevati. L’accordo prevede anche la formazione che il personale di Rfi garantirà ai vigili del fuoco per quanto riguarda la guida su rotaia. Grazie allo scambio delle rispettive conoscenze sui rischi all'interno delle gallerie ferroviarie, potranno essere definiti protocolli operativi ancora più dettagliati per la gestione di emergenze ferroviarie.

Dopo la firma, le parti hanno voluto salutare i discenti del secondo corso per autisti bimodale in atto presso il polo didattico di via Messina, al quale hanno preso parte personale vf dei comandi di Milano e Como. Al termine del percorso didattico, verranno formati circa 40 autisti vf del comando che verranno abilitati alla conduzione del mezzo bimodale.