Ferrovie: Magi, 'Salvini venga in aula a riferire su caos treni'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Treni cancellati, continui annunci di ritardo, monitor fermi da ore, persone che non sanno se e quando partiranno. Questo è quello che, questa mattina, è accaduto a Termini, la principale stazione ferroviaria d’Italia, dove dalle 6.30 decine e decine di migliaia di cittadini, lavoratori, studenti e turisti sono completamente bloccati. E nel frattempo, sapete cosa fa il ministro dei Trasporti? Fa dirette social, pubblica post sulla festa dei nonni, organizza il raduno leghista di Pontida. Come sempre, insomma, si occupa di tutto, tranne di quello per cui viene lautamente retribuito". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Vorrebbe 'proteggere i confini' da non si sa bene quale minaccia quando non è in grado di far funzionare dei semplici tabelloni ferroviari. Altro che in orario. Da quando c’è lui, i treni non partono proprio. Il ministro Salvini venga in aula a riferire e spiegare cosa sta facendo per risolvere questo caos", conclude Magi.