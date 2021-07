Ferrovie: Rfi, domani alt treni tra Milano e Pioltello per rimuovere due ordigni

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – Sabato 10 luglio, su ordinanza della prefettura di Milano, dalle 10 alle 14 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Milano Lambrate e Pioltello sulle linee Milano-Brescia-Verona e Milano-Bergamo. "Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di residuati bellici, rinvenuti nei pressi della sede ferroviaria in comune di Segrate", si legge nella nota di Rfi.

I treni regionali, suburbani e previsti in circolazione sulla linea Milano-Pioltello-Treviglio-Bergamo/Brescia e della lunga percorrenza sulla linea Milano-Brescia-Verona-Venezia subiranno modifiche, cancellazioni e sostituzioni con servizio bus. L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento dell’intervento. "Maggiori informazioni sul sito di Rfi, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie".