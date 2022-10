Ferrovie: Trenord, sciopero treni regionali dalle 21 dell'8 alle 21 del 9 ottobre

Milano,6 ott. (Adnkronos) – A causa di scioperi indetti dalla Rsu di Trenord, dal sindacato Orsa e di un’agitazione che potrà interessare il personale di Rfi della circolazione Area Milano, dalle ore 21 di sabato 8 alle ore 21 di domenica 9 ottobre i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Lo rende noto Trenord, precisando che "trattandosi di scioperi indetti in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia".

Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, e i collegamenti transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane.

Nella serata di sabato 8 circoleranno i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le ore 22.

Per tutta la durata dell’agitazione saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

Domenica 9 per la concomitanza dello sciopero con la Deejay Ten, gli autobus sostitutivi delle corse non effettuate fra Milano Cadorna e Malpensa dall’inizio del servizio avranno origine e destinazione da Lampugnano, collegata a Cadorna dalla metropolitana M1. Al termine della manifestazione, dopo le ore 13, il servizio sostitutivo avrà regolarmente origine e destinazione in Via Paleocapa 1, a partire dalle corse 344 (Malpensa T1 12.56-Milano Cadorna 13.34) e 347 (Milano Cadorna 13.57-Malpensa T1 14.34)