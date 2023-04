Roma, 13 apr. (askanews) – Arriva dal 14 aprile su tutte le piattaforme di streaming digitale “La formula della trasformazione”, il nuovo Ep del cantautore pugliese Filippo Ferrante, da cui è estratto il singolo “Fessure”, in rotazione radiofonica.

Come le fessure in un muro possono rivelare ciò che si nasconde al di là della superficie, così anche la vita può riservare sorprese e occasioni, vuole spiegare il brano. “È un invito a scoprire il lato nascosto delle cose, ad andare oltre le apparenze e ad abbracciare il cambiamento – dice l’artista – apprezzando la profondità della vita per quello che ci offre in ogni singolo istante”.

Nel videoclip di “Fessure” (per la regia di Andrea Mastronardi) Filippo Ferrante è in un teatro e canta il brano come fosse un suo concerto dal vivo. “La formula della trasformazione” è un progetto di sei brani che invitano a riflettere sull’importanza dell’amore nella vita come forza capace di sanare ogni conflitto o disagio; dell’accettazione di sé stessi comprese le proprie contraddizioni; della capacità di superare i momenti difficili e di trasformarli in nuova linfa.

Inviati del 13/04/23 13:38 — Audio – "Fessure", in anteprima il video del singolo di Filippo Ferrante

Inviati del 13/04/23 13:52 — Audio – Alf – "Fessure", in anteprima il video del singolo di Filippo Ferrante

