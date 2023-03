Festa a sorpresa per Salvini, presenti Meloni e Berlusconi

Festa a sorpresa per Salvini, presenti Meloni e Berlusconi

Festa a sorpresa per Salvini, presenti Meloni e Berlusconi

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Festa a sorpresa per Matteo Salvini, che ieri ha compiuto 50 anni. Una sessantina di invitati si sono riuniti in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i presenti, apprende l'Adnkronos, anche Silvio Berlusconi e il premier Giorgia Meloni. A...