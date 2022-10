Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio speciale per la Festa dei Nonni. Come lei molti altri politici e vip hanno espresso il loro omaggio.

Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio speciale per la Festa dei Nonni. Come lei molti altri politici e vip hanno espresso il loro omaggio in questa giornata così speciale.

Festa dei Nonni 2022, Giorgia Meloni: “I nonni, colonne portanti della nostra società”

Oggi, 2 ottobre, è la Festa dei Nonni, una ricorrenza nata in Italia nel 2005, con lo scopo di celebrare l’importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Giorgia Meloni ha condiviso un post sui social network, in occasione di questa giornata di festa. “Avrei tanto voluto averti ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù.

I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall’altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto” ha scritto la politica, condividendo una foto con sua nonna.

Auguri a tutti i nonni. E un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi.

Grazie di tutto. ➡️ https://t.co/QfwMQgAqfH pic.twitter.com/mMX1ddsndE — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 2, 2022

Festa dei Nonni 2022: i messaggi dei vip

“Il nostro è il mestiere più bello del mondo. Auguri a tutti i nonni d’Italia!” ha scritto Renato Brunetta, condividendo la foto di un disegno della sua nipotina Vittoria. “Nessuno può fare per i bambini quello che fanno i nonni, spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. Auguri a tutti i nonni!” ha scritto Marcello Cirillo, condividendo una foto con i nipoti.

Anche Marina Fiordaliso ha voluto festeggiare questa giornata condividendo una foto in compagnia della sua nipotina. “Godetevi i vostri nonni, trascorrete con loro più tempo che potete” è il messaggio di Barbara D’Urso, che ha condiviso una foto con la sua nonna. “W Ie nonne e i nonni, valore aggiunto in questo sistema che dimentica presto” ha scritto Biagio Antonacci. Tommaso Zorzi ha condiviso un video in cui ha consigliato a tutti di trascorrere tanto tempo con i nonni, di fare loro una telefonata e di farsi sentire, soprattutto in occasione di questa festa.

Il nostro è il mestiere più bello del mondo ♥️ Auguri a tutti i #nonni d’Italia!#festadeinonni #2ottobre pic.twitter.com/uw6yhtjMGA — Renato Brunetta (@renatobrunetta) October 2, 2022

Festa dei nonni (OLE’) pic.twitter.com/u0Ba7z89Ss — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) October 2, 2022