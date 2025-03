Festa del BIO e MontagnaMadre all'Orto Botanico di Roma

Roma, 29 mar. (askanews) – La Presidente di FederBio, Maria Grazia Mammuccini è intervenuta ai nostri microfoni in occasione della “Festa del BIO e MontagnaMadre”, sottolineando l’importanza della zootecnia:

“La zootecnia è un settore molto importante perché, oltre a produrre cibo, è un elemento fondamentale per la fertilità del suolo che, grazie a un approccio agroecologico, può essere reso fertile in modo naturale. Oggi però è fondamentale superare gli allevamenti intensivi perché impattano eccessivamente sull’ambiente, facendo soffrire gli animali e non producendo carni di qualità per i cittadini a causa dell’utilizzo esagerato di antibiotici. È necessario quindi riconvertire gli allevamenti intensivi verso un modello biologico e biodinamico che mette insieme l’allevamento zootecnico con la produzione vegetale. Questo significa allevare gli animali al pascolo, garantendo il rispetto del benessere animale. Questo si traduce in carni migliori e, nel contempo, consente di mantenere la fertilità del suolo. Ritengo possa essere una grande opportunità proprio per le aree collinari e montane”.