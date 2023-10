Festa del cinema di Roma 2023, biglietti in prevendita da oggi

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Biglietti per la Festa del Cinema di Roma 2023 in prevendita da oggi, martedì 10 ottobre. L’acquisto potrà essere effettuato esclusivamente online attraverso il sito romacinemafest.boxol.it. Per consultare il programma e per ulteriori informazioni sui l...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Biglietti per la Festa del Cinema di Roma 2023 in prevendita da oggi, martedì 10 ottobre. L’acquisto potrà essere effettuato esclusivamente online attraverso il sito romacinemafest.boxol.it. Per consultare il programma e per ulteriori informazioni sui luoghi e le convenzioni è possibile visitare i siti web www.romacinemafest.it e https://alice.mymovies.it/. In prevendita da oggi ci sono anche i biglietti per Alice nella città.

Nel periodo della Festa del Cinema sarà possibile acquistare i biglietti dal 17 al 29 ottobre presso la biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con i seguenti orari: il 17 ottobre dalle ore 11 alle ore 20, dal 18 al 29 ottobre dalle ore 11 alle ore 22.30.

La biglietteria del Cinema Giulio Cesare è attiva dal 18 al 29 ottobre dalle ore 11 alle ore 22:30 (solo per l’acquisto di biglietti per le proiezioni del Cinema Giulio Cesare). La biglietteria della Casa del Cinema è attiva dal 19 al 29 ottobre dalle ore 15 alle ore 22 (solo per l’acquisto di biglietti per le proiezioni della Casa del Cinema).