Presso il locale La Lanterna di Roma è andata in scena la festa del GF Vip. Su Twitter è comparso un video in cui si sente una voce che parla male di Antonella Fiordelisi. Di chi si tratta?

Festa del GF Vip: spunta un audio contro Antonella Fiordelisi

La festa del GF Vip 7, organizzata presso La Lanterna di Roma, ha visto la presenza di quasi tutti gli ex Vipponi. Da Ginevra Lamborghini a Nikita Pelizon, passando per George Ciupilan, Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. E’ proprio su quest’ultima che nelle ultime ore si è concentrata l’attenzione. E’ spuntato, infatti, un audio che parla male di lei.

Chi è la donna o l’uomo che si scaglia contro Antonella?

Il video in cui si sente chiaramente l’audio contro Antonella è stato pubblicato su Twitter da un utente che si trovava nello stesso locale dove è andata in scena la festa del GF Vip 7 perché lavora a Mediaset. Il ragazzo in questione fa una panoramica del locale, ma non si è reso conto che accanto a lui c’era una persona che stava sparlando della Fiordelisi. Ovviamente, non sappiamo di chi è la voce.

Festa del GF Vip: cosa dice l’audio?

L’audio è chiaro:

“Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!”.

Il video, neanche a dirlo, è diventato virale su Twitter. I fan hanno anche provato a risalire all’identità della voce che si sente e che probabilmente appartiene ad una donna, ma senza alcun risultato.