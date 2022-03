Festa del papà: i migliori regali e idee

Dal kindle sino al portafoglio passando per il profumo, sono alcune delle idee regalo per la festa del papà per mostrargli tutto l'amore.

Tra pochi giorni si festeggia una figura molto importante per ciascun figlio o figlia, ovvero il papà. Il 19 marzo è la festa del papà e quale occasione migliore per manifestargli tutto l’amore nei suoi confronti con dei pensierini e dei regali adatti per lui. Nei prossimi paragrafi tutte le idee e i suggerimenti per scegliere il dono migliore per lui.

Festa del papà

Una giornata da dedicare al proprio genitore e che quest’anno si celebra il 19 marzo, ovvero il giorno in cui si commemora San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, in base a quanto si racconta nella tradizione cattolica. La festa del papà è l’occasione per celebrare la figura del padre e della paternità, in genere.

Ha origini molto antiche, infatti risale all’Ottocento, ma è diventata festa del papà nei secoli XIV e XV per l’influenza dei francescani. Si tratta di una festa molto sentita e apprezzata anche perché si festeggia con dolci e piatti tipici che tendono a variare di rgion in regione. Per esempio in alcune zone di Italia si preparano le classiche zeppole proprio in occasione di questa giornata.

Durante questa giornata, oltre a un piccolo dono e un pensiero speciale che non può mancare, è possibile passare dei momenti insieme magari andando a cena fuori con tutta la famiglia oppure visitando dei musei o delle mostre d’arte se il papà è un appassionato di arte. Si può anche organizzare una colazione da gustare tutti insieme preparando alcuni dei suoi cibi preferiti.

A scuola, i bambini insieme alle maestre, preparano dei lavoretti o dei doni speciali da donare al proprio papà per l’occasione in modo da dedicargli e mostrargli tutto l’amore che provano per questa figura genitoriale. Si può anche cogliere l’occasione per vedere un film insieme al proprio padre per passare una giornata speciale.

Festa del papà: idee

In occasione della festa del papà, sono davvero tante le cose che si possono fare insieme. Per celebrarlo come merita, è possibile fargli un dono approfittando di tantissime idee e suggerimenti che sono qui a disposizione per farlo felice. La cosa importante è optare per un regalo che gli piaccia e assecondi le sue passioni e desideri.

Negli ultimi anni, i regali sono diventati un simbolo, un modo per celebrare questa giornata. Si tratta di doni e pensieri molto piccoli, simbolici personalizzati, ma anche fai da te, che lasciano libero sfogo alla fantasia e alla creatività. A prescindere che sia un regalo handmade o da acquistare, le idee sono davvero tante.

Dal classico kindle al quaderno per annotare le password per il papà smemorato, è possibile trovare tantissimi consigli e suggerimenti per tutte le tasche. Il kindle è sicuramente il dono adatto per la festa del papà soprattutto se è un padre che ama molto leggere. Un regalo classico, ma sempre molto apprezzato è il set da rasoio completo di lamette e pettine per una barba curata.

Se ama sorseggiare e degustare il vino, un set da degustazione potrebbe essere un altro regalo molto gradito, così come un portafoglio oppure profumo per il papà un po’ vanitoso. Se è uno sportivo, si può regalargli una racchetta o anche un abbigliamento per il padel, considerato la disciplina del momento oppure un biglietto per vedere la sua squadra del cuore allo stadio.

Festa del papà: migliori regali

Per questa giornata speciale, sono davvero tante le idee e i regali che si trovano a ottimi prezzi sul sito di Amazon approfittando di sconti imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano una serie di caratteristiche del prodotto. La classifica presenta una lista dei tre migliori regali per la festa del papà scelti tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dai consumatori dell’e-commerce.

1)Luca Barra bracciale uomo super papà

Un braccialetto in cuoio per omaggiare la figura paterna in questo giorno speciale dedicato a lui. Un bracciale con la scritta super papà con piastra in acciaio e lungo circa 21 cm. Un prodotto molto apprezzato e perfetto per il papà. In vendita con il 6% di sconto.

2)King C. Gillette kit regalo uomo

Un set per la rasatura che comprende rasoio per il collo, 3 lamette, gel trasparente, detergente per la barba e il viso, olio e pettine da barba. Un kit di prodotti di qualità per una barba curata e ben definita. Contiene anche un regolatore di lunghezza. Una confezione per essere curati ogni giorno. Il detergente è a base di acqua di cocco, olio di argan e di avocado, molto rinfrescante. In vendita con il 28%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Regalo uomo originale regali per la festa del papà borsa bici

Una borsa molto grande da poggiare sulla bici con uno spazio ampio per mettere cellulare, cuffie, power bank e chiavi. Dispone di tasca interna per le carte di credito. Ha una chiusura in velcro in modo da resistere agli urti. In questo modo è possibile, anche durante la pedalata, controllare il telefono. Ha una visiera parasole. Molto facile da installare grazie alle tre cinghie. Leggero e waterproof. In sconto con l’8%. Un prodotto targato Amazon’s Choice.

Alle idee regalo per la festa del papà si possono accompagnare anche le più belle frasi o pensieri.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.