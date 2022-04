Festa della Liberazione, il palinsesto Rai per il 25 aprile 2022

In occasione della festa della Liberazione del 25 aprile, la Rai ha pensato ad un palinsesto speciale per tenere compagnia a tutti i telespettatori

La Rai ha pubblicato il suo speciale palinsesto, pensato in occasione del festeggiamento del giorno della Liberazione, fissato il 25 aprile.

25 aprile 2022, il palinsesto Rai in avvicinamento al giorno della Liberazione

Lunedì 25 aprile sarà il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia.

Per l’occasione, la Rai ha pensato ad uno speciale palinsesto per tenere compagnia a tutti i telespettatori. Un avvicinamento che è iniziato già dallo scorso 18 aprile, in cui su Rai 3 è iniziata la messa in onda del il programma di Gad Lerner “La Scelta – I partigiani raccontano”, che terminerà proprio lunedì prossimo. Sullo stesso canale domenica 24 aprile alle 16.30, la trasmissione Rebus ospiterà lo storico Carlo Greppi per parlare di lotta di liberazione, mentre Rai Storia, alle 15.50, metterà in onda “Le donne nella Resistenza”, un documentario di Liliana Cavani.

La programmazione rai del 25 aprile

Il 25 aprile sarà RaiNews24 a seguire l’anniversario della Liberazione raccontando in diretta la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e tutte le altre iniziative istituzionali che si svolgeranno durante l’intera giornata. Rai 1 darà spazio alle trasmissioni “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta”, in cui si parlerà di questa festa, mentre Rai 2 risponderà con “I fatti vostri”.

Sul terzo canale sarà in onda “Passato e Presente”, con la puntata speciale “Operazione Teodora. La liberazione di Vienna”.