Festa della mamma 2022: gli auguri dei vip alle loro madri sui social

Tra auguri e ricordi. I vip pubblicano foto con le loro amate madri nel giorno della festa della mamma 2022. Da Carlo Conti ad Eleonora Daniele.

Oggi si festeggia una cosa molto importante: la festa della mamma. Sui social network, soprattutto su Instagram, non potevano mancare gli auguri di alcuni dei più noti vip italiani alle loro care madri.

Festa della mamma 2022, gli auguri dei vip: Carlo Conti

Carlo Conti, noto presentatore toscano, ha voluto dedicare un messaggio a tutte le mamme, non dimenticando la moglie e la madre, definite “le 2 mamme più importanti della mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Alessandra Mussolini

Un messaggio più breve, ma comunque molto affettuoso, è arrivato da parte dell’ ex politica Alessandra Mussolini, che ha scritto: “Auguri alla mia super mamma”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mussolini (@alemussolini_)

Linus

Anche Linus, conduttore radiofonico, ha voluto fare un singolare augurio per la festa della mamma alla moglie Carlotta Medas, scrivendo: “Sembra impossibile ma in questa foto siamo già in quattro…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linus (@linus_dj)

Elisabetta Ferracini

Non potevano mancare gli auguri di Elisabetta Ferracini alla mamma e zia di tutti gli italiani: Mara Venier. La figlia della presentatrice ha scritto su Instagram: “Auguri a tutte noi…in particolare alla mia a cui voglio un mondo di bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Ferracini (@elisabettaferracini)

Roberta Lanfranchi

Roberta Lanfranchi, conduttrice radiofonica di Rds, ha dedicato un nel posto alla propria mamma, descrivendola come una “donna infaticabile, cuoca eccellente, nonna amorevole, carattere di ferro, cuore gigante e sempre presente anche se lontana”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Lanfranchi (@robylanfry)

Matteo Bassetti

Il noto virologo ligure Matteo Bassetti ha dedicato un lungo post alla madre, ricordandola in questo giorno speciale. Alla fine della sua dedica ha scritto: “Non mi tieni più in braccio come in questa foto, ma mi proteggi ora più di allora. Auguri Mamma ovunque tu sia. Con amore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti (@matteo.bassetti_official)

Georgia Luzi

L’attrice e conduttrice Georgia Luzi ha scritto un post dedicato alla madre dicendo: “La tua forza e il tuo coraggio mi danno la spinta per fare sempre meglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da georgialuzi (@georgialuzi)

Daniela Garnero Santanchè

La senatrice di Forza Italia Daniela Garnero, già coniugata Santanchè, ha postato una foto con la sua mamma scrivendo: “Auguri a tutte le mamme che rendono ogni giorno speciale la nostra vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Santanchè (@danielasantanche)

Giovanni Terzi

Il giornalista Giovanni Terzi, nel giorno della festa della mamma, oltre a farle gli auguri, ha voluto ricordare un insegnamento che lei gli ha lasciato: “Amare è generosamente dare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Terzi Giovanni (@terzigio)

Eleonora Daniele

Un messaggio molto importante è stato scritto dalla giornalista e conduttrice Eleonora Daniele, che oltre a fare gli auguri alla mamma, ha ricordato che “la maternità va rispettata e amata. Va sostenuta in ogni ambiente: familiare e professionale”.