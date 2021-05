Festa della mamma: gli auguri di Aurora Ramazzotti a Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti ha fatto gli auguri per la festa della mamma a Michelle Hunziker con una foto molto particolare.

Aurora Ramazzotti ha deciso di fare gli auguri per la festa della mamma a Michelle Hunziker in maniera ironica ed originale, peccato che in molti – sui social – abbiano completamente frainteso il suo messaggio.

Aurora Ramazzotti: gli auguri a Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e sua madre, Michelle Hunziker, hanno uno splendido rapporto. In occasione della festa della mamma la figlia della showgirl svizzera e di Eros Ramazzotti non ha quindi perso occasione per dedicate un tenero e ironico messaggio a sua madre. Grazie all’app FaceApp, Aurora ha modificato una sua foto in compagnia della madre in modo che entrambe sembrassero anziane, e nella didascalia ha scritto: “Auguri mamma, nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)”.

Tra i fan di Aurora Ramazzotti c’è chi ha creduto che quella ritratta nella foto fosse la madre di Michelle Hunziker o la sorella, e così alcuni hanno fatto i complimenti alla ragazza per la straordinaria “somiglianza” con l’immaginaria parente (che in realtà altri non era che la stessa Aurora).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti: il rapporto con Michelle Hunziker

Oggi Aurora Ramazzotti e sua madre hanno un ottimo rapporto, ma in passato la stessa Aurora non ha fatto segreto di esser stata un’adolescente difficile e di esser grata a sua madre per averle impartito un’educazione severa. La ragazza ha anche confessato di aver più volte sofferto per i continui paragoni da parte della stampa nei confronti suoi e della madre.

Aurora Ramazzotti: il cat calling

Oggi Aurora Ramazzotti è affermata nel mondo dei social e della tv, e pian piano sta cercando di seguire le orme della madre Michelle nel mondo dello spettacolo. Attraverso i social Aurora è recentemente balzata alle cronache per aver denunciato un episodio di catcalling ai suoi danni. Mentre si trovava in un parco a fare jogging avrebbe ricevuto avances e apprezzamenti indesiderati da parte di alcuni sconosciuti. In seguito Aurora aveva confessato che in seguito all’episodio sarebbe rimasta ferita dai molti commenti negativi ricevuti da parte di alcune donne che le avrebbero scritto che lei “non avrebbe meritato” gli apprezzamenti perché non sarebbe stata abbastanza bella. Il suo sfogo ha fatto il giro dei social e in tanti, tra personaggi famosi e non, le hanno espresso la loro solidarietà.