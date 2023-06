La giornalista Elisa Anzaldo si è resa protagonista di una clamorosa gaffe durante la presentazione della parata militare per la Festa della Repubblica. Le sue parole hanno fatto il giro del web e il video è stato condiviso da moltissimi utenti su tutte le piattaforme social.

Una frase breve che ha aperto l’edizione speciale del Tg1 dedicata alla Festa della Repubblica ha lanciato nell’occhio del ciclone mediatico la giornalista Elisa Anzaldo. La frase pronunciata è la seguente:

Ascoltando bene tutta la frase è evidente che si tratti di un semplice lapsus, di una gaffe; nulla che faccia pensare ad un’affermazione intenzionale e in mala fede da parte della giornalista.

Gaffe di Elisa Anzaldo in apertura dello speciale Tg1 per seguire la celebrazione in occasione della Festa della Repubblica: “Gli italiani scelsero la monarchia”. pic.twitter.com/37rM7Q54YX

— Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) June 2, 2023