Festa di compleanno a sorpresa per Elly Schlein a Correggio

Correggio, 5 mag. (askanews) – “Buon compleanno Elly Schlein”. Il Partito democratico di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ha organizzato un momento di festa, con tanto di torta e una candelina rosa, in occasione del compleanno della segretaria che ieri 4 maggio ha compiuto 38 anni.

Con un giorno di ritardo i militanti del partito, in occasione di una iniziativa elettorale a Correggio, per sostenere il candidato a sindaco Fabio Testi, hanno preparato la sorpresa a Schlein al Mini Bar del paese. Decine le persone che si sono assembrate davanti al locale per festeggiare la segretaria con una fetta di torta a un bicchiere di spumante.