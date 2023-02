Festa di danze e colori a Singapore, torna la Chingay Parade

Roma, 4 feb. (askanews) – Luci, colore e musiche. Grande festa a Singapore, dopo due anni di spettacoli online, è tornata in presenza la Chingay Parade, festival nazionale al quale prendono parte migliaia di persone di ogni etnia e provenienza, in un turbinio di maschere e show e che rientra nei festeggiamenti per il nuovo anno lunare.

L’evento ha coinvolto stavolta oltre 3.000 artisti e ha visto la partecipazione di artisti provenienti dall’Indonesia e dal Vietnam, oltre che dalle comunità locali cinese, malese, indiana ed eurasiatica.