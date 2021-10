Festa di Halloween: come affrontarla durante la pandemia di Covid-19

I consigli del Dottor Farnetani su come festeggiare Halloween durante la pandemia di Covid-19.

Oggi, 31 ottobre 2021, ricorre come ogni anno la festa di halloween. Molto sentita negli Stati Uniti ma importata anche in Italia e da sempre festeggiata sia dai più più piccoli che dai più grandi. Se l’anno scorso a causa delle restrizioni non si è potuto festeggiare, la situazione attuale in Italia che ha permesso un allentamento delle restrizioni e molte riaperture ha dato il via libera ai festeggiamenti, ma sempre con precauzione.

Halloween durante la pandemia di Covid-19: le parole del pediatra Italo Farnetani

Italo Farnetani, pediatra e docente della “Libera Università Ludes di Malta”, ha spiegato che è giusto tornare a festeggiare Halloween in un clima di normalità e non bisogna chiudersi in casa per paura del coronavirus. Secondo il Dottore si potrà festeggiare così come si faceva prima dell’arrivo del Covid-19, dando le giuste direttive ai più piccoli.

Halloween durante la pandemia di Covid-19: mascherina per tutti

La precauzione principale da prendere è le solita: indossare la mascherina. Fortemente consigliata nei luoghi al chiuso ed in presenza di assembramenti. In questo caso è giusto farla indossare anche ai più piccoli. Per far si che la indossino volentieri, il pediatra ha consigliato di creare sul dispositivo di protezione alcuni disegni a tema, così da rendere più gradevole l’utilizzo della mascherina per i bambini.

Halloween durante la pandemia di Covid-19: igienizzazione e distanziamento

Per il Dottor Farnetani, in questa festa si potrebbe unire l’utile al dilettevole. Oltre a far divertire i bambini con il classico “Dolcetto o scherzetto“, che per l’occasione sarà fatto a distanza, si potrebbe insegnare loro il sistema metrico, in modo tale che si rendano poi conto dell’effettivo distanziamento sociale di almeno 1 metro e lo applichino anche nel quotidiano.

Un ulteriore consiglio che suggerisce il Dottore è quello di igienizzare le mani ogni 15 minuti in quanto ci saranno interazioni con più persone.