Festa di Roma, la serie di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi”

Roma, 18 ott. (askanews) – Arriverà il 17 novembre su Netflix “Strappare lungo i bordi”, la serie d’animazione scritta e diretta da Zerocalcare, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’attesissima nuova avventura di Michele Rech è composta da sei episodi di circa 15 minuti ciascuno. Il fumettista ha spiegato: “A me era venuta voglia qualche anno fa di provare a raccontare una storia invece che a fumetti a cartoni.

Un po’ perché mi piaceva che fosse un linguaggio molto diretto e molto accessibile. Mi accorgevo casomai quando facevo i cartoni scemi a casa mia che comunque un video così veniva molto più guardato rispetto a un fumetto sullo stesso identico tema”.

In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare.

Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea.

Il fumettista romano ha assicurato che questa esperienza non ha affatto snaturato lo spirito dei suoi fumetti, perché ha potuto controllare tutto il processo creativo, aiutato da professionisti, e che anzi quest’avventura gli è servita come spunto per nuove idee. La title track della serie è scritta dal cantautore romano Giancane, con cui Zerocalcare ha creato un sodalizio dal 2018. Oltre alla sigla, Giancane fa capolino anche in una decina di altri momenti della serie, e per il resto della colonna sonora Rech ha attinto dal proprio universo musicale.