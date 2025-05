Festa e follie a Parigi per la vittoria in Champions del Psg

Milano, 8 mag. (askanews) – Una notte di festa e di follie a Parigi per la vittoria del psg in Champions contro l’Arsenal che è valsa al club francese la finale contro l’Inter. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno preso fuoco durante i festeggiamenti dei tifosi vicino agli Champs-Élysées a Parigi.

Almeno tre veicoli hanno preso fuoco a Parigi e dieci persone sono state arrestate, mentre la prefettura di polizia ha schierato oltre 2.000 agenti per garantire la sicurezza.