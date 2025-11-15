Festa Gipsy Kings, premio a Pablo Reyes e show con unica data a Roma

Roma, 15 nov. (askanews) – Pablo Reyes mantiene viva la fiamma dei Gipsy Kings. Il membro fondatore dello storico gruppo viene insignito di un Premio Speciale alla Carriera alla 22esima edizione del Montecarlo Film Festival come riconoscimento della sua parabola artistica e del contributo culturale della sua musica, capace di portare nel mondo la magia e la forza del flamenco pop.

Inoltre, Reyes si esibirà in Italia in un’unica data il 30 dicembre 2025 a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito del “Gipsy’s Kings Way Tour 2025-2026”, a trentotto anni dall’uscita di “Bamboleo”.

Accompagnato da una band di otto musicisti e da un imponente allestimento scenico, Reyes porterà sul palco uno spettacolo che celebra la storia dei Gipsy Kings: un viaggio musicale che intreccia passato e presente, tradizione e innovazione. Grazie a un mix di ritmi caldi ed esotici dalla forte personalità flamenca, nati dalla loro ricca eredità gitana, il live coinvolgerà ogni tipo di pubblico, dai fan storici alle nuove generazioni. Una festa tra i grandi successi come “Bamboleo”, “Djobi Djoba”, “Un amor”, alle cover internazionali di “Volare”, “My Way”, “Hotel California”. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, nei punti vendita dello stesso circuito e al botteghino del teatro.