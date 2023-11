Festa in Cisgiordania per l'arrivo di detenute palestinesi scarcerate

Roma, 29 nov. (askanews) – L’accoglienza esultante ad alcune detenute palestinesi rilasciate da Israele all’arrivo in Cisgiordania, a bordo di un pullman della Croce Rossa. Omayma Bisharat dice, “Se piace a Dio i sacrifici del popolo di Gaza risulteranno nel rilascio di tutti i prigionieri. Che Dio li aiuti, abbia pietà dei loro martiri, dia a loro la vittoria. Non so nulla di mio marito dall’inizio della guerra due mesi fa”.