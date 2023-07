Festa in Corea del Sud per la nascita di due panda giganti gemelli

Roma, 12 lug. (askanews) – L’Everland Zoo di Yongin, in Corea del Sud, ha pubblicato le immagini della nascita di due panda giganti, scatenando un’ondata di entusiasmo sui social network.

I gemelli sono nati lo scorso 7 luglio nel parco a tema vicino alla capitale Seoul. Il video pubblicato su YouTube mostra la madre, Ai Bao, in travaglio, che si rotola nella gabbia prima di dare alla luce i due piccoli. Le immagini del parto hanno superato in poco tempo le seicentomila visualizzazioni

Un portavoce dello zoo ha dichiarato che il primo gemello pesa 180 grammi e il secondo 140 grammi, e ha riferito che entrambi i panda e la mamma “sono in buona salute”.

Ai Bao ha dato alla luce nel luglio 2020 Fu Bao, il primo panda gigante nato in Corea del Sud tramite riproduzione naturale. Ai Bao e Le Bao, il padre, sono arrivati in Corea del Sud nel 2016 come regali ufficiali del presidente cinese Xi Jinping.

Al di fuori della Cina, solo una ventina di zoo possiedono questi plantigradi erbivori, simbolo delle amicizie diplomatiche di Pechino.