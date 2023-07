Festa in piazza Maggiore a Bologna per Patrick Zaki, l’attivista egiziano r...

Sta per avere inizio la festa organizzata dal Comune di Bologna in piazza Maggiore per l’attivista egiziano Patrick Zaki. Lo studente, durante l’evente, riceverà la cittadinanza onoraria del capoluogo emiliano.

Festa in piazza Maggiore a Bologna per Patrick Zaki

A partire dalle ore 20:00 di domenica 30 luglio, in piazza Maggiore cominceranno i festeggiamenti per il ritorno di Patrick Zaki a Bologna. L’appuntamento è sotto le Due Torri.

L’attivista egiziano è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa la scorsa domenica e, atteso dal rettore dell’università di Bologna Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli, ha raggiunto il capoluogo emiliano dopo un calvario durato tre anni e mezzo.

Per una settimana, Zaki ha potuto riabbracciare amici e colleghi dell’Alma Mater e intrattenersi con i cittadini che lo hanno accolto con affetto e calore.

L’evento in onore del ragazzo è stato organizzato dal Comune e dall’Università.

Gli interventi

Ad aprire i festeggiamenti sarà proprio Zaki insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore, al rettore Molari e alla professoressa Monticelli. Tutti e quattro, insieme, rimuoveranno dalla facciata di Palazzo d’Accursio lo stendardo che chiedeva la liberazione dello studente.

Ognuno dei quattro, poi, terrà un intervento al quale seguiranno quelli del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International; e dal fumettista Gianluca Costantini.

Prenderanno parola anche alcuni compagni di Università del master Gemma come Giada Rossi e Rafael Garrido Álvarez; l’amministratore delegato del Bologna calcio, Claudio Fenucci; la presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca.

La presidente del consiglio comunale, insieme al sindaco Lepore, consegnerà la cittadinanza onoraria di Bologna all’attivista egiziano.

La cittadinanza onoraria

L’evento sarà presentato dall’attrice Donatella Allegro mentre la fine dei festeggiamenti è prevista intorno alle 21:40. Subito dopo, ci sarà la proiezione del film previsto nel cartellone “Sotto le stelle del Cinema”. Per quanto riguarda la festa, il Comune ha precisato che “il costo ammonta a zero euro”.

“Tutti gli ospiti che interverranno lo faranno a titolo così come il palco e le relative attrezzature sono state gentilmente messe a disposizione dalla Cineteca di Bologna. Il Comune ringrazia quanti sono al lavoro in queste ore per realizzare ‘Bologna per Patrick Zaki’, iniziativa che vede l’impegno generoso di tante e tanti per dare il bentornato a un nostro studente e concittadino onorario, che siamo lieti di riabbracciare”, ha dichiarato ancora l’amministrazione.