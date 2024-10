Festa nonni: La Russa, 'figure di affetto e saggezza'

Roma, (Adnkronos) - "La Festa dei Nonni è un’occasione speciale per celebrare il ruolo fondamentale che questi svolgono nelle nostre famiglie. Figure di affetto e saggezza, sono spesso un punto di riferimento per le nuove generazioni, trasmettendo valori, tradizioni e ricordi prezi...

Roma, (Adnkronos) – "La Festa dei Nonni è un’occasione speciale per celebrare il ruolo fondamentale che questi svolgono nelle nostre famiglie. Figure di affetto e saggezza, sono spesso un punto di riferimento per le nuove generazioni, trasmettendo valori, tradizioni e ricordi preziosi. W i nonni!". Sui social, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda la ricorrenza di oggi, non facendo mancare una sua foto nella veste di nonno, con la nipotina e il cane lupo, immortalati in uno scatto in automobile.