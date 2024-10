Festa nonni: Meloni, 'pilastro fondamentale delle nostre vite'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "I nonni rappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre. In questa ricorrenza voglio dire ancora ...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "I nonni rappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre. In questa ricorrenza voglio dire ancora una volta grazie a nonno Gianni, siciliano tutto d'un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte. Grazie per avermi insegnato molto di quello che so. Buona Festa dei nonni, che con amore e abnegazione rendono le nostre vite migliori!" Lo scrive su X e Instagram il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.