Home > Askanews > Festa per i 25 anni della Bce con Draghi e Lagarde: "Whatever it cakes" Festa per i 25 anni della Bce con Draghi e Lagarde: "Whatever it cakes"

Francoforte, 26 mag. (askanews) – “Whatever it cakes”. La presidente della Bce Christine Lagarde in un messaggio ha reinterpretato in chiave ironica la famosa frase di Mario Draghi (Whatever it takes), per celebrare i 25 anni della Banca Centrale europea. Alla festa a Francoforte oltre a Draghi e Lagarde anche il loro predecessore alla presidenza Jean-Claude Trichet e oltre 100 ospiti. I tre hanno tagliato insieme una torta con un grande 25 sopra. Era il 26 luglio 2012 quando Mario Draghi, allora presidente della Banca centrale europea, nel mezzo della crisi del debito sovrano europeo pronunciò le parole: “All’interno del nostro mandato la Bce è pronta a fare qualsiasi cosa serva per salvare l’euro, e credetemi sarà abbastanza”. Con questa frase Draghi diede una svolta decisiva alla crisi.

Francoforte, 26 mag. (askanews) - "Whatever it cakes". La presidente della Bce Christine Lagarde in un messaggio ha reinterpretato in chiave ironica la famosa frase di Mario Draghi (Whatever it takes), per celebrare i 25 anni della Banca Centrale europea. Alla festa a Francoforte oltre a Draghi e ...