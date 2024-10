Festa per J-hope dei BTS che ha finito il servizio militare

Roma, 17 ott. (askanews) - Festa a Wonju, in Corea del Sud, con diversi fan ad attendere J-hope dei BTS che ha terminato il servizio militare dopo 18 mesi. Palloncini in aria con attaccati la sua foto, mazzi di fiori, cori, il gruppo K-pop è famoso in tutto il mondo, non solo in Corea e l'allontan...

Roma, 17 ott. (askanews) – Festa a Wonju, in Corea del Sud, con diversi fan ad attendere J-hope dei BTS che ha terminato il servizio militare dopo 18 mesi.

Palloncini in aria con attaccati la sua foto, mazzi di fiori, cori, il gruppo K-pop è famoso in tutto il mondo, non solo in Corea e l’allontanamento per diversi mesi di un membro della band viene visto come un interruzione delle attività musicali.

La boy band è in pausa dal 2022, perché tutti i suoi sette membri devono svolgere il servizio militare che la Corea del Sud impone a tutti gli uomini sotto i 30 anni a causa delle tensioni con il Nord.

J-hope è il ballerino principale del gruppo, all’uscita dalla base di Wongju, Jin, BTS che ha terminato il servizio militare a giugno, è arrivato ad abbracciarlo.