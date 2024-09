Festa per Renato Zero a Milano, al via gli show di "Autoritratto"

Roma, 30 set. (askanews) – “I migliori anni della nostra vita sono qui stasera, qui in mezzo a noi”. Così Renato Zero ha congedato il pubblico (domenica 29 settembre” di un Unipol Forum sold out, dopo oltre tre ore di spettacolo e canzoni.

Una festa in musica, quella che Zero ha pensato per celebrare con i fan, il suo primo compleanno sul palco di Milano che ha dato il via agli show autunnali di Autoritratto – I concerti evento, prodotti da Tattica. L’avventura live prosegue il 30 settembre e mercoledì 2 ottobre sempre all’Unipol Forum di Milano, per poi toccare i palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.