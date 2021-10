Festa Roma: fondatore Open Arms, 'benvenga film su mia storia se sensibilizza su migranti'** (2)

(Adnkronos) – "Abbiamo fatto un lavoro di preparazione prima, e ci siamo rivolti ad uno psichiatra perché molti di loro avevano perso i loro cari, erano sotto trauma", spiega all'Adnkronos il regista della pellicola Barrena. Che racconta un aneddoto toccante: "Durante la lavorazione, c'era una bambina in acqua che doveva simulare una situazione di emergenza.

Vedendola piangere a dirotto, e ricordandomi di quello che mi aveva detto lo psichiatra cioè di fare attenzione, ho ordinato immediatamente che si fermasse la registrazione. Mi sono buttato in acqua, l'ho raggiunta e ho cercato di calmarla, chiedendole se andasse tutto bene. Lei mi ha guardato, e mi ha chiesto: Non lo sto facendo bene? Mi ha commosso, si stava impegnando al massimo e ci teneva tantissimo a far capire cosa avessero vissuto".